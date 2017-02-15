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Трамп ожидает от России возвращения Крыма

Трамп ожидает от России возвращения Крыма
15 февраля 2017 - 11:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер заявил, что глава государства ждет от России деэскалации конфликта на Украине и возвращения Крыма.

«Президент Трамп дал ясно понять, что ждет от российских властей деэскалации насилия на Украине и возвращения Крыма», — сказал Спайсер на ежедневном брифинге, передает gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

Вместе с тем он добавил, что «в то же время Трамп рассчитывает поладить с Россией».

В январе 2017 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о статусе как Крыма, так и других регионов России не является предметом какой-либо дискуссии для Москвы.

Новый постпред США при ООН Никки Хейли во время своего первого выступления перед Советом Безопасности 3 февраля заявила, что Вашингтон осуждает «агрессивные действия» России на востоке Украины. «Крым является частью Украины. Наши санкции, введенные в связи с Крымом, останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», - подчеркнула тогда Хейли.

В середине января администрация Барака Обамы продлила еще на год сакции в отношении России, которые были введены в марте 2014 года после российской аннексии Крыма и затем несколько раз продлевались и расширялись из-за конфликта на востоке Украины. Американские власти неоднократно обвиняли Россию в оказании военной помощи сторонникам самопровозглашенных «народных республик» Донбасса и в прямом военном участии в конфликте на востоке Украины. Москва последовательно отрицает эти обвинения.

Ссылки по теме:
Gazeta.ru. Белый дом: Трамп ожидает от России возвращения Крыма
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