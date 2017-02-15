Глава МИД Армении примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 16-17 февраля посетит Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Запланирована встреча Эдварда Налбандяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Глава армянского внешнеполитического ведомства проведет ряд двусторонних встреч.

Ранее сообщалось, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ готовы организовать совместную встречу глав МИД Армении и Азербайджана по урегулировании карабахского конфликта на полях конференции по безопасности в Мюнхене в середине февраля. Об этом сообщил посол по особым поручениям, сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов. «Сопредседатели Минской группы ОБСЕ договорились провести в середине февраля раздельные консультации с мининдел Азербайджана и Армении на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Если министры проявят заинтересованность, то мы организуем их совместную встречу», - отметил он.