Глава МИД Армении примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
15 февраля 2017 - 11:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 16-17 февраля посетит Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.
Запланирована встреча Эдварда Налбандяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
Глава армянского внешнеполитического ведомства проведет ряд двусторонних встреч.
Ранее сообщалось, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ готовы организовать совместную встречу глав МИД Армении и Азербайджана по урегулировании карабахского конфликта на полях конференции по безопасности в Мюнхене в середине февраля. Об этом сообщил посол по особым поручениям, сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов. «Сопредседатели Минской группы ОБСЕ договорились провести в середине февраля раздельные консультации с мининдел Азербайджана и Армении на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Если министры проявят заинтересованность, то мы организуем их совместную встречу», - отметил он.
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