В Дубае намерены запустить пассажирский беспилотник в июне 2017 года

PanARMENIAN.Net - В Дубае с июня 2017 года будет запущен беспилотный летательный аппарат для перевозки пассажиров. Об этом заявил глава городского Агентства по дорогам и транспорту Матт аль-Тайер.

Для перевозки пассажиров выбрали модель беспилотника eHang 185, сделанную в Китае. Как заявил аль-Тайер, модель уже прошла часть полетных испытаний.

Дрон, как сообщается, может развивать скорость до 160 км/ч.

Беспилотник - одноместный и способен перевозить груз до ста килограммов, а оставаться в небе он может в течение получаса; на более дальние полеты пока не хватает заряда аккумулятора.

Из органов управления у квадрокоптера только планшет: пассажир, по замыслу, будет выбирать на нем место назначения, а затем беспилотник по командам из диспетчерского центра движется по направлению к нему. Других способов управления транспортным средством у пассажира нет.

«Это не просто модель. Мы уже экспериментировали с полетами в небе города», - рассказывает Аль-Тайер, передает BBC.

В июне 2017 года аппарат начнут испытывать и в одном из городов Невады.

По словам доктора Стива Райта, лектора по авионике из Университета Западной Англии, самое важное в проекте - отточить безопасное приземление дрона.

В целом Райт настроен скептически.

«Прежде чем посадить в этот беспилотник человека, он должен налетать по меньшей мере тысячу часов, - говорит физик. - Если бы меня пытались заставить в него сесть - я бы орал и отбивался», - говорит Райт.