В Кремле допустили возможность разработки механизма защиты чести Путина

PanARMENIAN.Net - Действующие в России законы позволяют защитить честь и достоинство человека, однако юристам стоит «серьезно проработать» вопрос о дополнении законодательства нормами, защищающими персонально президента страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нужно изучить международный опыт, где и как применяются эти законы. Здесь не стоит ни отвергать, ни формулировать какую-то позицию с ходу», — заявил Песков, пишет РБК.

Отвечая на вопрос о том, чувствуют ли в Кремле «накат на президента», пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что глава государства «конструктивно относится» к критике, но оскорблений в Кремле не приемлют.

«Безусловно, ни президент, ни его администрация не приемлют материалов, которые содержат оскорбления. Мы считаем это неприемлемым», — пояснил Песков, отметив, что, возможно, стоит задуматься о правовых механизмах защиты чести и достоинства главы государства.

13 февраля, о необходимости принятия в России закона о защите чести и достоинства президента страны заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Весь международный опыт говорит о том, что такие законы не просто необходимы, они везде есть... Но так получилось, что в России этот вопрос законодательно не урегулирован», — отметил Володин.

Весной 2016 года СМИ сообщали о подготовке в Госдуме проекта закона «О защите чести и достоинства президента РФ». Представлявший тогда в парламенте ЛДПР Роман Худяков пояснял, что о разработке такого закона он задумался, обнаружив в видеосервисе YouTube ряд видеороликов, содержащих прямые оскорбления в адрес президента России.

За образец Худяков, по его собственным словам, взял принятый в 1990 году Верховным Советом СССР закон «О защите чести и достоинства президента СССР», в соответствии с которым за публичное оскорбление главы государства на виновника мог быть наложен штраф в размере до 3 тыс. руб. В более серьезных случаях оскорбитель мог быть приговорен к исправительным работам на срок до двух лет или лишению свободы на срок до трех лет, а при оскорблении через СМИ срок заключения мог быть увеличен до шести лет.

В 2015 году петиция с призывом к принятию закона о защите чести и достоинства президента России рассматривалась на портале «Российская общественная инициатива». В пояснительной записке к петиции необходимость принятия закона объяснялась тем, что люди, которые позволяют себе отзываться в «крайних нецензурных выражениях, порочащих честь, достоинство и доброе имя» главы государства, не уважают сам народ и государственность России. В качестве меры наказания за оскорбление президента РФ автор петиции предлагал установить штраф в размере 50 тыс. руб. и исправительные работы на 72 часа. Однако в поддержку петиции было подано лишь 292 голоса (1427 — против), после чего голосование было закрыто.