Facebook начнет автоматически проигрывать видео со звуком в ленте новостей
15 февраля 2017 - 12:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Мобильные приложения соцсети Facebook начнут автоматически проигрывать звук в видео, которые попадаются пользователям при пролистывании ленты новостей. Об этом компания объявила 14 февраля.
В сообщении Facebook говорится, что громкость будет плавно возрастать и убывать при листании ленты. Если телефон стоит в бесшумном режиме, видео будут беззвучными. Отключить автоматический запуск звука для видео в ленте можно будет в настройках, пишет Meduza.
Социальная сеть не уточняет, планируется ли автоматический запуск видео со звуком в десктопной версии фейсбука. По умолчанию они беззвучно запускаются в момент, когда до них долистает пользователь.
Также Facebook упростит просмотр вертикальных видео с телефона: при нажатии ролик развернется на весь экран. Пользователи смогут и свернуть видео до небольшого окошка в углу экрана — так можно будет смотреть ролик и листать ленту новостей дальше. Пользователи Android смогут просматривать видео в таком окошке, даже когда само приложение фейсбука не запущено.
Наконец, Facebook запустила приложения для просмотра видео на Apple TV, Amazon Fire TV и Samsung Smart TV. В будущем планируется расширить количество платформ, на которых доступно приложение.
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