Опрос: Число симпатизирующих Сталину россиян достигло исторического максимума за 16 лет
15 февраля 2017 - 14:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Россияне все лучше относятся к Иосифу Сталину, Леониду Брежневу и Владимиру Путину, следует из нового опроса Левада-центра. Одобрение Сталина достигло исторического максимума за 16 лет, что социолог Левада-центра связывает с запросом россиян на жесткую политику, пишет РБК.
Опрос Левада-центра об отношении к историческим личностям был проведен 20–23 января 2017 года среди 1.6 тысяч совершеннолетних россиян в 48 регионах страны. Среди советских и российских лидеров респонденты в последнее время стали лучше относиться к Иосифу Сталину, Леониду Брежневу, Борису Ельцину и Владимиру Путину, выяснили социологи.
Если с «восхищением», «уважением» и «симпатией» к генсеку ЦК ВКП(б) Сталину в марте 2016 года относились 37%, то в январе 2017 года это число выросло до 46%. Одобрение Сталина достигло исторического максимума за 16 лет.
При снижении числа безразличных к советскому вождю (с 32 до 22% за год) увеличилось количество недовольных Сталиным. Если с «неприязнью», «страхом», «отвращением», «ненавистью» в начале 2016 года к нему относились 17%, то в 2017 году — уже 21%. Хотя, судя по данным социологов, негатив по отношению к Сталину постепенно уходил с начала 2000-х годов.
Всплеск положительных эмоций к Сталину связан с тем, что в умах граждан он ассоциируется с «порядком в стране», прокомментировал замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин.
«Чем острее положение дел в стране, чем жестче вызовы перед государством, тем более в массовом сознании оказываются востребованы люди с жесткой позицией, — рассуждает социолог. — В либеральные времена такие настроения падают, сейчас же — время конфликта с Западом и нового витка холодной войны, поэтому мы видим рост симпатии к таким фигурам».
К генсеку ЦК КПСС Брежневу положительно в апреле 2006 года относились 39%. В январе 2017 года — уже 47%. С 12 до 9% за этот период снизилось количество респондентов, относящихся к советскому лидеру отрицательно.
Все лучше россияне относятся к нынешнему президенту России Владимиру Путину. В 2006 году положительно о Путине отзывались 76%, в 2017 году — 83%. Негатив к нему за этот же период снизился с 8 до 5%.
Топ-3 нелюбимых исторических лидеров россиян занимают, соответственно, последний советский генсек Михаил Горбачев, первый президент Российской Федерации Борис Ельцин, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.
При этом, по данным соцопроса, россияне стали хуже относиться к основателю СССР Владимиру Ленину, генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову. Количество позитивно относящихся к Ленину россиян снизилось с 47 до 44%, к Андропову — с 47 до 37% (данные с апреля 2006 года по январь 2017 года). «Образ Ленина размывается; если в 2001 году 60% относились к нему положительно, то сейчас только 44%», — замечает замдиректора Левада-центра.
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