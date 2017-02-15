Предвыборный список кандидатов в депутаты АРФД возглавит Армен Рустамян
15 февраля 2017 - 14:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» опубликовала первые 30 имен из предвыборного списка партии.
Его возглавит руководитель парламентской фракции АРФД Армен Рустамян, второе место занимает Агван Варданян, третье – Давид Локян.
Далее следуют Арменуи Кургинян, Левон Мкртчян, Арцвик Минасян, Армен Бабаян, Рузанна Аракелян, Спартак Сейранян и Микаел Манукян, пишет Yerkir.am.
По словам главы предвыборного штаба АРФД Агвана Варданяна, в список вошли также 45 беспартийных.
Список АРФД в целом состоит из 170 лиц, а число территориальных кандидатов – примерно 150. У партии 13 штабов.
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