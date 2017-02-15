Более 800 человек задержаны в Турции по подозрению в причастности к РПК и намерении организовать путч
15 февраля 2017 - 14:40 AMT
PanARMENIAN.Net - В ходе спецопераций в 37 провинциях Турции за последние два дня задержаны 834 человека, подозреваемых в связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК). При этом было конфисковано большое количество оружия, в том числе автоматы, а также боеприпасы, сообщила 14 февраля турецкая полиция.
Рейды были проведены в связи с появившейся информацией о намерении организовать вооруженный мятеж 15 февраля, в годовщину задержания в 1999 году в Кении лидера РПК Абдуллаха Оджалана, говорится в сообщении, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.
Между тем в прокурдской Партии демократии народов (ПДН) связывают аресты с попыткой ограничить ее влияние в преддверии намеченного на апрель референдума.
16 апреля в Турции пройдет референдум о переходе от парламентской республики к президентской. На всенародное голосование будут вынесены поправки в Основной закон, наделяющие президента беспрецедентной властью. Оппозиция считает поправки в конституцию попыткой узаконить диктатуру в стране.
В начале февраля МВД Турции сообщило о том, что в течение одной недели силовики задержали более 1800 подозреваемых в связях с «Исламским государством», а также с РПК и движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Полицейские рейды проведены в 29 из 81 провинции страны.
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