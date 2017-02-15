Интерпол и Европол помогут Армении блокировать экстремистские сайты
15 февраля 2017 - 14:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Интерпол и Европол помогут странам СНГ блокировать экстремистские сайты. Об этом сообщает руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.
«Антитеррористическим центром содружества в ходе рабочих контактов с рядом международных организаций, в частности, с Интерполом и Европолом, сформирован дополнительный механизм противодействия таким интернет-ресурсам, содержащим контент террористического и экстремистского содержания и запрещенным в странах содружества», — сказал Новиков в ходе совещания руководителей антитеррористических центров стран СНГ, передает Sputnik-Армения.
По его словам, деятельность таких ресурсов зачастую ведется из стран, не входящих в СНГ.
В работе совещания принимают участие делегации органов безопасности и специальных служб Армении, России, а также Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Также присутствуют представители органов сотрудничества СНГ и международных организаций — Шанхайской организации сотрудничества и Организации договора о коллективной безопасности.
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