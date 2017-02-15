В Ереване пройдет 15-й фестиваль британских фильмов
15 февраля 2017 - 15:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Представительство Британского Совета в Армении и посольство Великобритании в Армении объявляют о проведении юбилейного 15-ого Фестиваля британских фильмов. Об этом говорится в релизе организаторов.
Церемония открытия фестиваля пройдет 18 февраля в ереванском кинотеатре «Москва» показом фильма «Я, Дэниел Блэйк» режиссера классика европейского кино Кена Лоуча.
За эту работу режиссер второй раз удостоился «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.
«В 2017 году Британский совет отмечает 15-летие своей деятельности, и проведение фестиваля британских фильмов мы начали в первый же год нашей работы в Армении. За это время фестиваль стал визитной карточкой Британского Совета, и в этом году, как и впредь, мы с полной ответственностью подошли к выбору фильмов с целью предложить армянскому зрителю лучшие работы современного британского кино», – сказала руководитель представительства Британского Совета в Армении Аревик Сарибекян.
В рамках Фестиваля британских фильмов пройдут показы 7 кинолент. В Ереване показы пройдут с 18 по 24 февраля в столичном кинотеатре «Москва».
В 2017 году в репертуар кинофестиваля вошли фильмы, объединенные темой прав человека. Вход на все сеансы – бесплатный.
Организатором Фестиваля британских фильмов являются Британский Совет и Посольство Великобритании. Генеральным спонсором фестиваля выступает Beeline.
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