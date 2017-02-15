Ереванский театр пантомимы получит свое помещение в здании Национальной библиотеки

PanARMENIAN.Net - Национальная книжная палата объединилась с Национальной библиотекой в результате последних реорганизаций. Об этом сообщил журналистам министр культуры Армен Амирян.

По его словам, было принято решение отдать освободившуюся территорию Национальной книжной палаты одному из театральных коллективов Армении.

«И это — тот самый долгожданный день, когда по поручению президента Армении помещение предоставляется театру пантомимы», — сказал Амирян, вручив художественному руководителю

Ереванского государственного театра пантомимы Жирайру Дадасяну золотой ключ с красным бантом.

Как отметил министр, по поручению президента Сержа Саргсяна, финансы на ремонтные и реставрационные работы будут выделены из государственного бюджета. По плану, ремонт должен завершиться в этом году, и именно в 2017 году состоится открытие театра.

«Инвестирована довольно большая сумма, которую озвучивать пока рано, но она поможет получить театру должный облик. Нынешние условия не удовлетворяют потребности театра. Будем надеяться, что после этого театр получит новое дыхание, будут новые спектакли», — отметил Амирян, передает Sputnik-Армения.

Глава ведомства выразил надежду на то, что этот шаг позволит Еревану заиграть новыми красками, приобрести новый культурный очаг, что согреет души ереванцев и гостей столицы.

«Ремонтные работы, скорее всего, начнутся летом. Мы планируем создать здесь театральную обстановку и уют: здесь откроется кафе для общения, раздевалки, гримерная, комната для репетиций и самое главное — сцена», — отметил министр.

Художественный руководитель Ереванского государственного театра пантомимы Жирайр Дадасян потрясен тем, что происходит, поскольку у руля театра он лично стоит почти 20 лет.

«Мы каждый день говорили о том, что нам негде ставить спектакли, номера. Я не мог представить, что за два месяца можно решить такой трудный вопрос. Это говорит о том, что происходят серьезные изменения. Когда профессионал находится на своем месте, все становится на свои места. До меня еще 23 года этот вопрос не решался. Конечно, были трудные времена, но можно было подумать об этом», — сказал Дадасян.

Он также обещал министру, что первая постановка будет посвящена теме книг и чтения, поскольку театр займет здание Национальной книжной палаты.