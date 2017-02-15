Илон Маск: Людям придется стать киборгами
15 февраля 2017 - 16:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Человечество находится в опасности забвения под мощью искусственного интеллекта, и ему просто необходимо развивать возможности коммуникации с машинами напрямую или же быть готовым столкнуться с риском стать бесполезным. Об этом заявил миллиардер, инженер и изобретатель, генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.
«Я думаю, что со временем мы, возможно, увидим сближение, слияние биологического и цифрового интеллекта», - заявил Маск собравшейся на мероприятии World Government Summit в Дубае публике, где он также объявил о выходе компании Tesla на рынок Объединенных Арабских Эмиратов.
«В большей степени это будет зависеть от пропускной способности, скорости соединения между вашим мозгом и вашей цифровой версией»,- добавил он, пишет Hi-News.ru.
«Интерфейсы с высокой пропускной способностью, подключенные к мозгу, станут тем, что поможет человеку войти в симбиоз с машинным интеллектом и, возможно, решить проблемы, связанные с нашими страхами потери контроля над ними и нашего становления бесполезными. Если не можешь противостоять машинам, лучше стать одной из них», - заявил глава SpaceX и Tesla.
Согласно Маску, человеческому разуму необходимо продолжить развиваться, чтобы обрести возможность быстро получать информацию и передавать ее искусственному интеллекту.
На самом деле идея человеко-компьютерного симбиоза далеко не нова. Около 57 лет назад американский психолог и пионер компьютерной сферы Джозеф Карл Робнетт Ликлайдер красочно описал свою теорию «кооперативного взаимодействия между человеком и электронными компьютерами». Его удивительная проницательность оказала серьезное влияние на целые поколения ученых и инженеров.
«Надежда в том, что в относительно недалеком будущем человеческий мозг и компьютерные машины смогут стать очень плотно взаимосвязанными. И результатом этого симбиоза станет разум, который будет думать, как никогда не думал ни один человеческий мозг и как никогда не обрабатывала информацию ни одна компьютерная машина», — писал в своей работе «Человеко-компьютерный симбиоз» («Man-Computer Symbiosis») 1960-го года Ликлайдер.
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