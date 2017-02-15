МИД РФ: Россия не вернет Крым
15 февраля 2017 - 18:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Крым является территорией РФ, а Россия своих территорий не возвращает. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что президент США Дональд Трамп «дал ясно понять, что ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации на востоке этой страны».
«Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерации», - подчеркнула она, пишет ТАСС.
16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
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