МИД РФ: Россия не вернет Крым

PanARMENIAN.Net - Крым является территорией РФ, а Россия своих территорий не возвращает. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что президент США Дональд Трамп «дал ясно понять, что ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации на востоке этой страны».

«Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерации», - подчеркнула она, пишет ТАСС.

16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.