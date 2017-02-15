Из России в Армению разрешили возить древесину и лесоматериалы
15 февраля 2017 - 17:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Предприниматели России и Армении cмогут возить древесину и необработанные лесоматериалы автомобильным транспортом через международный автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс.
Перевозки разрешены с 7 января.
Соответствующее решение было принято российским правительством 28 декабря 2016 года по результатам договорённости, достигнутой с Арменией на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Стороны согласились, что решение вопроса имеет особую важность для их торговых отношений ввиду отсутствия альтернативных сухопутных маршрутов транспортных перевозок - в настоящее время МАПП Верхний Ларс (Республика Северная Осетия - Алания) является единственным автотранспортным коридором, ведущим с таможенной территории Евразийского экономического союза в Армению.
Ранее из-за отсутствия общей границы Армении со странами ЕАЭС и ряда норм национального законодательства перевозки лесоматериалов и отдельных продуктов их переработки автомобильным транспортом через Верхний Ларс были запрещены. Использование альтернативного маршрута поставок через черноморские порты Российской Федерации в Грузию и далее в Армению приводило к значительным дополнительным затратам.
Отмечается, что ограничение снято на 1 год.
Евразийская экономическая комиссия, постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Белорусиси, Казахстана, Киргизстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии – Тигран Саркисян.
Договор о создании Евразийского экономического союза подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января 2015 года. В Союзе обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики. Цель Союза – обеспечение условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.
Высший Евразийский экономический совет – высший орган Союза, в состав которого входят Президенты государств-членов. Евразийский межправительственный экономический совет – орган, в состав которого входят главы правительств государств-членов. Совет Евразийской экономической комиссии – орган, в состав которого входят вице-премьеры государств-членов.
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