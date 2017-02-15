В Голливуде снимут полнометражный фильм по роману «Мастер и Маргарита»
15 февраля 2017 - 16:50 AMT
PanARMENIAN.Net - По роману «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова планируется снять полнометражный фильм.
Продюсерами картины выступят Грейс Лох, ранее работавший над фильмом «Машина времени в джакузи», и Светлана Мигунова-Дали — продюсер ленты «Легенда №17», пишет Lenta.ru со ссылкой на Deadline.
Актерский состав и режиссер картины пока не раскрываются. Одним из исполнительных продюсеров станет создатель музыкального фестиваля «Вудсток» Майкл Лэнг.
Роман Булгакова впервые был опубликован в 1960-х годах. Он был экранизирован пять раз. Первый фильм поставил режиссер Анжей Вайда в 1971 году. Год спустя на экраны вышла лента Александра Петровича. В 1989 году был появился четырехсерийный телефильм Мацея Войтышко. В 1994-м «Мастера и Маргариту» экранизировал Юрий Кара, а в 2005 году Владимир Бортко снял по роману сериал.
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