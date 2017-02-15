У министра транспорта Бельгии украли велосипед во время конференции о велодорожках
15 февраля 2017 - 17:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр транспорта Бельгии Бен Вейтс 14 февраля провел пресс-конференцию, посвященную расширению сети велосипедных дорожек.
Мероприятие проходило в городе Халле (около 20 километров от Брюсселя) и министр приехал из столицы на велосипеде, который во время пресс-конференции украли, пишет Meduza.
«Министр приехал на своем гоночном велосипеде и пристегнул его надежным замком. После пресс-конференции, которая длилась около получаса, выяснилось, что велосипед украли», — подтвердил пресс-секретарь Вейтса.
Кража обнаружилась, когда Вейтс пригласил журналистов и фотографов на стоянку для велосипедов, чтобы сделать фотографии для СМИ.
Из всех стран Европы велосипедный спорт наиболее развит в Бельгии и Голландии, где практически все разъезжают на велосипедах и очень часто проходят соревнования велосипедистов.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Последние новости
«Яндекс» будет разрабатывать беспилотные автомобили Информацию о разработке системы автономного управления транспортными средствами подтвердил представитель «Яндекс». Однако он отказался сообщать дополнительные подробности о проекте
Хачанов: Мне нравится быть собой, я на 100% Карен «У нас множество родственников и друзей там (в Армении), особенно у моего дедушки и отца. У меня самого там не так много друзей. Армянские семьи обычно очень большие и дружные»,- добавил 20-летний спортсмен
Выпуск Tesla Model 3 начнется 20 февраля Предсерийный тестовый выпуск начнется в Калифорнии уже 20 февраля. Полноценный запуск конвейера намечен на лето 2017 года,
Альпинистка из Армении поднялась на вершину Килиманджаро рекордными темпами Армянская альпинистка Люба Балян 14 февраля поднялась на вершину Килиманджаро рекордными темпами. Об этом сообщил вице-президент Федерации альпинизма и горного туризма Сурен Даниелян.