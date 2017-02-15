Зрители со всего мира назвали Шерлока любимым персонажем BBC
15 февраля 2017 - 17:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Зрители со всего мира назвали детектива Шерлока Холмса любимым персонажем телепроектов BBC. Герой набрал 29.7% голосов.
На втором месте – Доктор Кто (17.6%). Третью строчку занимает Лютер из одноименного детективного сериала (12.4%).
В первую пятерку также попали Бэзил Фолти из «Башен Фолти» (11,8%) и Стиг из Top Gear (8.2%). Как заявил исполнитель роли Шерлока актер Бенедикт Камбербэтч, попадание его персонажа на первое место – большая честь.
«Кто бы мог подумать, что высокофункциональный социопат может быть таким популярным во всем мире?» – добавил он.
Сериал «Шерлок» лидирует и в рейтинге самых культовых моментов BBC. 26% зрителей проголосовали за «смертельное» падение Холмса в серии «Рейхенбахский водопад».
В опросе приняли участие 7 тысяч респондентов из Австралии, Франции, Германии, Индии, Японии, Мексики и США.
Самое значимое
Героями документального кино являются общественные и политические деятели армянского происхождения из разных стран, среди которых французский шансонье Шарль Азнавур и певица Рози Армен, скрипач Ара Маликян, популярный армянский музыкант Арто Тунчбояджан, летчик-испытатель Рубен Есаян
На выставке будут представлены 54 работы 19 художников, среди которых — Мартирос Сарьян, Вардгес Суренянц, Егише Тадевосян и Седрак Аракелян
Соответствующее решение принято 15-го декабря на заседании правительства Армении.
В сети появился новый тизер четвертого сезона британского телесериала «Шерлок». 15-секундное видео показывает Шерлока Холмса и доктора Ватсона, неподвижно сидящих в затопленной водой комнате.
Partner news
Последние новости
«Яндекс» будет разрабатывать беспилотные автомобили Информацию о разработке системы автономного управления транспортными средствами подтвердил представитель «Яндекс». Однако он отказался сообщать дополнительные подробности о проекте
Хачанов: Мне нравится быть собой, я на 100% Карен «У нас множество родственников и друзей там (в Армении), особенно у моего дедушки и отца. У меня самого там не так много друзей. Армянские семьи обычно очень большие и дружные»,- добавил 20-летний спортсмен
Выпуск Tesla Model 3 начнется 20 февраля Предсерийный тестовый выпуск начнется в Калифорнии уже 20 февраля. Полноценный запуск конвейера намечен на лето 2017 года,
Альпинистка из Армении поднялась на вершину Килиманджаро рекордными темпами Армянская альпинистка Люба Балян 14 февраля поднялась на вершину Килиманджаро рекордными темпами. Об этом сообщил вице-президент Федерации альпинизма и горного туризма Сурен Даниелян.