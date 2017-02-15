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Зрители со всего мира назвали Шерлока любимым персонажем BBC

Зрители со всего мира назвали Шерлока любимым персонажем BBC
15 февраля 2017 - 17:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Зрители со всего мира назвали детектива Шерлока Холмса любимым персонажем телепроектов BBC. Герой набрал 29.7% голосов.

На втором месте – Доктор Кто (17.6%). Третью строчку занимает Лютер из одноименного детективного сериала (12.4%).

В первую пятерку также попали Бэзил Фолти из «Башен Фолти» (11,8%) и Стиг из Top Gear (8.2%). Как заявил исполнитель роли Шерлока актер Бенедикт Камбербэтч, попадание его персонажа на первое место – большая честь.

«Кто бы мог подумать, что высокофункциональный социопат может быть таким популярным во всем мире?» – добавил он.

Сериал «Шерлок» лидирует и в рейтинге самых культовых моментов BBC. 26% зрителей проголосовали за «смертельное» падение Холмса в серии «Рейхенбахский водопад».

В опросе приняли участие 7 тысяч респондентов из Австралии, Франции, Германии, Индии, Японии, Мексики и США.

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Gazeta.ru: Зрители со всего мира назвали Шерлока любимым персонажем «Би-би-си»
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