Альпинистка из Армении поднялась на вершину Килиманджаро рекордными темпами

PanARMENIAN.Net - Армянская альпинистка Люба Балян 14 февраля поднялась на вершину Килиманджаро рекордными темпами. Об этом сообщил вице-президент Федерации альпинизма и горного туризма Сурен Даниелян.

«Люба Балян поднялась первой в группе и развернула на высочайшей вершине Африки (5895 м) флаги Армении и нашей Федерации», - отметил Даниелян, передает «Новости-Армения».

Он сообщил также, что Федерация альпинизма и горного туризма ждет подтверждения восхождения на высочайшую вершину Западного полушария – Аконкагуа (6961 м) Аведиса Калпакляна.

«Группа Калпакляна уже спустилась, ждем фотографий с вершины», - сказал Даниелян.

В 2016 году ливанский армянин Аведис Калпаклян поднялся на самую высокую гору Северной Америки – Мак-Кинли ( 6 190 м) и высшую точку Альп и Европы (без учета кавказских пиков) – гору Монблан (4 809 м).