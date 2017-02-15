Альпинистка из Армении поднялась на вершину Килиманджаро рекордными темпами
15 февраля 2017 - 17:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянская альпинистка Люба Балян 14 февраля поднялась на вершину Килиманджаро рекордными темпами. Об этом сообщил вице-президент Федерации альпинизма и горного туризма Сурен Даниелян.
«Люба Балян поднялась первой в группе и развернула на высочайшей вершине Африки (5895 м) флаги Армении и нашей Федерации», - отметил Даниелян, передает «Новости-Армения».
Он сообщил также, что Федерация альпинизма и горного туризма ждет подтверждения восхождения на высочайшую вершину Западного полушария – Аконкагуа (6961 м) Аведиса Калпакляна.
«Группа Калпакляна уже спустилась, ждем фотографий с вершины», - сказал Даниелян.
В 2016 году ливанский армянин Аведис Калпаклян поднялся на самую высокую гору Северной Америки – Мак-Кинли ( 6 190 м) и высшую точку Альп и Европы (без учета кавказских пиков) – гору Монблан (4 809 м).
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