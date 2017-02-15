Выпуск Tesla Model 3 начнется 20 февраля
15 февраля 2017 - 18:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Tesla назвала дату начала производства электрических автомобилей Tesla Model 3.
Модель была представлена весной 2016 года и позиционируется, как массовая машина стоимостью около 35 000 долларов США. В год Tesla надеется выпускать около полумиллиона таких электрокаров.
Предсерийный тестовый выпуск начнется в Калифорнии уже 20 февраля. Полноценный запуск конвейера намечен на лето 2017 года, пишет Ferra.ru.
На одном заряде Tesla Model 3, которая получит меньшую батарею, чем более дорогие модели этой же компании, сможет проехать около 350 километров. Машина обещает быть довольно быстрой — до 100 км/ч она разгонится всего за 6 секунд.
Акции компании Tesla выросли за последнюю торговую сессию на 4% и составили рекордные 280.6 долларов за акцию. Это связывают с запуском приемов заказов на Tesla Model X и Model S в Дубае. За последнее время компания вовсе подорожала на 31,5%.
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