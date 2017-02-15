// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Выпуск Tesla Model 3 начнется 20 февраля

Выпуск Tesla Model 3 начнется 20 февраля
15 февраля 2017 - 18:10 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Tesla назвала дату начала производства электрических автомобилей Tesla Model 3.

Модель была представлена весной 2016 года и позиционируется, как массовая машина стоимостью около 35 000 долларов США. В год Tesla надеется выпускать около полумиллиона таких электрокаров.

Предсерийный тестовый выпуск начнется в Калифорнии уже 20 февраля. Полноценный запуск конвейера намечен на лето 2017 года, пишет Ferra.ru.

На одном заряде Tesla Model 3, которая получит меньшую батарею, чем более дорогие модели этой же компании, сможет проехать около 350 километров. Машина обещает быть довольно быстрой — до 100 км/ч она разгонится всего за 6 секунд.

Акции компании Tesla выросли за последнюю торговую сессию на 4% и составили рекордные 280.6 долларов за акцию. Это связывают с запуском приемов заказов на Tesla Model X и Model S в Дубае. За последнее время компания вовсе подорожала на 31,5%.

Ссылки по теме:
Ferra.ru: Tesla Model 3 начнут производить 20 февраля
 Самое значимое
СМИ: Nokia представит современную версию модели 3310СМИ: Nokia представит современную версию модели 3310
Характеристики устройства не раскрываются, его фотографии также отсутствуют. Бласс отметил, что телефон поступит в продажу по цене около €59 (примерно 3.6 тысяч рублей)
Армянский стартап из Гюмри будет разрабатывать проект для Всемирного банкаАрмянский стартап из Гюмри будет разрабатывать проект для Всемирного банка
Всемирный банк привлечет в качестве разработчиков проекта армянский стартап Fambox из Технологического центра Гюмри (GTC)
Россия требует удалить приложение LinkedIn из Google Play и App StoreРоссия требует удалить приложение LinkedIn из Google Play и App Store
Отмечается, что такое обращение поставило в затруднительное положение компании, которые выступают за свободное обращение информации
Сервис Prime Video от Amazon теперь официально доступен в Армении и 200 странах мираСервис Prime Video от Amazon теперь официально доступен в Армении и 200 странах мира
Предполагалось, что Prime Video станет доступен в большинстве стран мира еще в первой половине 2016 года, но компания задержала сроки выхода
Partner news
 Статьи
Водитель не нужен

Беспилотный транспорт меняет современный мир

 Самое читаемое в разделе
В Chrome для Android появилась возможность сохранять веб-страницы для просмотра в режиме офлайн
Исследование: Пользователи Android честнее и альтруистичнее любителей iPhone
Армянский смартфон ArmPhone начнут продавать в России
WSJ: SpaceX потеряла четверть млрд долларов после аварии ракеты Falcon 9
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
Хачанов: Мне нравится быть собой, я на 100% Карен «У нас множество родственников и друзей там (в Армении), особенно у моего дедушки и отца. У меня самого там не так много друзей. Армянские семьи обычно очень большие и дружные»,- добавил 20-летний спортсмен
Альпинистка из Армении поднялась на вершину Килиманджаро рекордными темпами Армянская альпинистка Люба Балян 14 февраля поднялась на вершину Килиманджаро рекордными темпами. Об этом сообщил вице-президент Федерации альпинизма и горного туризма Сурен Даниелян.
Зрители со всего мира назвали Шерлока любимым персонажем BBC На втором месте – Доктор Кто (17.6%). Третью строчку занимает Лютер из одноименного детективного сериала (12.4%).
У министра транспорта Бельгии украли велосипед во время конференции о велодорожках Мероприятие проходило в городе Халле (около 20 километров от Брюсселя) и министр приехал из столицы на велосипеде, который во время пресс-конференции украли