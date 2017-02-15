Хачанов: Мне нравится быть собой, я на 100% Карен
15 февраля 2017 - 18:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский профессиональный теннисист армянского происхождения Карен Хачанов в интервью Championat.com рассказал о своих армянских корнях и заявил, что ему «нравится быть собой».
Хачанов 13 февраля обновил свой рейтинговый рекорд до 48-й позиции, впервые войдя в топ-50.
«Мой отец и дедушка родились в Ереване. Они переехали в Москву еще во времена СССР. Я родился в 1996 году в России. По материнской линии мой дедушка был наполовину армянином, так что мама почти русская. В Москву мой дедушка переехал из-за работы. По профессии он уролог. Он закончил университет в Ереване, а в Москву они отправились, когда мой отец был еще ребенком»,- рассказал Хачанов.
«У нас множество родственников и друзей там (в Армении), особенно у моего дедушки и отца. У меня самого там не так много друзей. Армянские семьи обычно очень большие и дружные»,- добавил 20-летний спортсмен.
«Мне нравится быть собой. Я на 100% Карен. Я не хотел бы быть никем другим»,- заявил молодой теннисист в ответ на вопрос, кем бы он хотел стать, если бы имел возможность стать другим человеком.
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