«Яндекс» будет разрабатывать беспилотные автомобили
15 февраля 2017 - 19:02 AMT
PanARMENIAN.Net - «Яндекс» начал поиски разработчиков-исследователей беспилотных автомобилей. Соответствующая вакансия уже была опубликована на сайте компании.
«Яндекс» хочет сделать перемещение людей более безопасным, доступным и удобным. Мы ставим перед собой масштабную цель: оказаться в числе первых в мире компаний, создавших технологию для беспилотного управления автомобилем. Чтобы воплотить это в жизнь, мы создаем команду увлеченных, умных и целеустремленных профессионалов», — говорится в описании вакансии.
Информацию о разработке системы автономного управления транспортными средствами подтвердил представитель «Яндекс». Однако он отказался сообщать дополнительные подробности о проекте, передает Autonews.ru.
«Да, мы работаем в этом направлении, но пока не готовы рассказывать подробности», — сказал сотрудник компании.
На данный момент созданием первого беспилотника в России занимаются Cognitive Technologies и ПАО «КамАЗ». Полностью автономные грузовики планируется вывести на дороги общего пользования к 2021 году. В ближайшие годы на дорогах общего пользования появятся автомобили, которые оснастят полуавтономной системой управления. Такие прототипы получат системы предупреждения об опасности столкновении с автомобилями или пешеходами, функции контроля разметки и распознавания дорожных знаков. Испытания транспортных средств на обычных трассах начнутся в конце 2017 года.
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