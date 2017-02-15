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«Яндекс» будет разрабатывать беспилотные автомобили

«Яндекс» будет разрабатывать беспилотные автомобили
15 февраля 2017 - 19:02 AMT

PanARMENIAN.Net - «Яндекс» начал поиски разработчиков-исследователей беспилотных автомобилей. Соответствующая вакансия уже была опубликована на сайте компании.

«Яндекс» хочет сделать перемещение людей более безопасным, доступным и удобным. Мы ставим перед собой масштабную цель: оказаться в числе первых в мире компаний, создавших технологию для беспилотного управления автомобилем. Чтобы воплотить это в жизнь, мы создаем команду увлеченных, умных и целеустремленных профессионалов», — говорится в описании вакансии.

Информацию о разработке системы автономного управления транспортными средствами подтвердил представитель «Яндекс». Однако он отказался сообщать дополнительные подробности о проекте, передает Autonews.ru.

«Да, мы работаем в этом направлении, но пока не готовы рассказывать подробности», — сказал сотрудник компании.

На данный момент созданием первого беспилотника в России занимаются Cognitive Technologies и ПАО «КамАЗ». Полностью автономные грузовики планируется вывести на дороги общего пользования к 2021 году. В ближайшие годы на дорогах общего пользования появятся автомобили, которые оснастят полуавтономной системой управления. Такие прототипы получат системы предупреждения об опасности столкновении с автомобилями или пешеходами, функции контроля разметки и распознавания дорожных знаков. Испытания транспортных средств на обычных трассах начнутся в конце 2017 года.

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Autonews.ru: «Яндекс» займется разработкой беспилотных автомобилей
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