Автодорога Берд-Чамбарак в Армении закрыта из-за метели: Ларс открыт

PanARMENIAN.Net - 16 февраля по состоянию на 09:30 (по ереванскому времени) в Армении из-за метели закрыта автодорога Берд-Чамбарак. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РА.

На автодорогах Вайка, Гориса, Капана и Мегри идет снег.

Отмечается, что на перевале Варденяц местами образовался гололед.

На автотрассах в Армении круглосуточное дежурство осуществляют сотрудники дорожно-строительных компаний. Ведутся работы по очистке и обработке дорожного покрытия с помощью соли и песка.

Другие автодороги межгосударственного и республиканского значения в Армении открыты для движения.

Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомобилей – при использовании цепей противоскольжения.