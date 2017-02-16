Автобус рейса Москва-Ереван столкнулся с грузовиком: 3 человека пострадали

PanARMENIAN.Net - Пассажирский автобус рейса Москва-Ереван с армянским госномером попал в ДТП на одной из автотрасс Краснодарского края РФ. Два человека пострадали.

Согласно сообщению МЧС РА, автобус столкнулся с грузовиком, жертв нет.

В автобусе находились 9 человек, все граждане Армении, детей среди них нет.

Названы также имена пострадавших пассажиров: это Роберт Меликович Петросян 1953г.р. и Кярам Хдроевич Мамоян 1968г.р.

Отмечается, что все пострадавшие и водитель грузовика госпитализированы.