ВС Азербайджана применили миномет и гранатомет на линии соприкосновения с силами Карабаха
16 февраля 2017 - 10:34 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь с 15 на 16 февраля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия различного нарушил режим прекращения огня 44 раза. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций около 500 выстрелов.
Помимо стрелкового оружия, в восточном направлении линии соприкосновения войск противник применил также 60-миллиметровый миномет (1 снаряд) и станковый противотанковый гранатомет.
Подразделения Армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой, продолжая уверенно нести боевое дежурство.
В ночь с 14 на 15 февраля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия различного калибра нарушили режим прекращения огня 45 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР). В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 600 выстрелов. Помимо стрелкового оружия, в восточном направлении линии соприкосновения войск противник применил также 60-и и 82-миллиметровые минометы (3 снаряда).
Самое значимое
Азербайджанский агитпроп 13 февраля распространил очередную дезинформацию, согласно которой, армянская сторона якобы предприняла попытку диверсионного проникновения. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики Сенор Асратян.
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Европейский институт Омбудсмена (ЕИО) назвал выдачу Минском азербайджанской стороне российско-израильского блогера Александра Лапшина угрозой для свободы слова и СМИ - основы европейских ценностей. Об этом говорится в распространенном ЕИО заявлении.
Таким образом, решение о выдаче Лапшина Азербайджану вступило в силу, так как Верховный суд Белоруссии является последней инстанцией, в которой он мог опротестовать постановление Генпрокуратуры
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