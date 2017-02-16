ВС Азербайджана применили миномет и гранатомет на линии соприкосновения с силами Карабаха

PanARMENIAN.Net - В ночь с 15 на 16 февраля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия различного нарушил режим прекращения огня 44 раза. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций около 500 выстрелов.

Помимо стрелкового оружия, в восточном направлении линии соприкосновения войск противник применил также 60-миллиметровый миномет (1 снаряд) и станковый противотанковый гранатомет.

Подразделения Армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой, продолжая уверенно нести боевое дежурство.

В ночь с 14 на 15 февраля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия различного калибра нарушили режим прекращения огня 45 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР). В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 600 выстрелов. Помимо стрелкового оружия, в восточном направлении линии соприкосновения войск противник применил также 60-и и 82-миллиметровые минометы (3 снаряда).