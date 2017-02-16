США и Израиль создадут рабочую группу по противодействию Ирану
16 февраля 2017 - 11:14 AMT
PanARMENIAN.Net - США и Израиль создадут рабочие группы по сотрудничеству по целому ряду областей, в том числе по противодействию Ирану и развитию экономики Палестины, сообщает пресс-служба Белого дома.
Решение принято по итогам переговоров, которые в среду провели в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Лидеры дали указания своим командам сформировать совместные рабочие группы в предстоящие месяцы, чтобы значительно улучшить двусторонние отношения в ряде областей, в том числе в киберсфере, разведке, безопасности, торговли, технологий, противодействия угрозам, исходящим от Ирана и других субъектов, а также для содействия развитию арабо-израильского сотрудничества, включая экономическое сотрудничество», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.
Отдельная рабочая группа займется вопросами содействия росту Палестинской экономики, отмечают в Белом доме.
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