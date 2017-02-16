На iPhone 8 появится «функциональная область» вместо кнопки Home
16 февраля 2017 - 11:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Экран iPhone 8 будет безрамочным. Именно поэтому Apple пришлось переосмыслить нижнюю часть смартфона. Об этом сообщил аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо, опубликовывающий достаточно достоверную информацию об Apple.
Кнопки Home не будет, а вместо нее появится новая «функциональная область» в нижней части экрана размером 5.15 дюймов. Именно туда достаточно будет приложить палец для идентификации, пишет iPhones.ru.
По словам аналитика, одно из главных изменений OLED iPhone - полноэкранный дизайн. Клавишу Home полностью уберут, а технологию по распознаванию отпечатков пальцев обновят. OLED iPhone будет иметь диагональ в 5.8 дюйма, но 5.15 дюймов займет сам дисплей. Остальное пространство уйдет под функциональную зону (виртуальные клавиши, к примеру).
Ожидается, что в новом поколении iPhone также будет использоваться технология беспроводной зарядки. Правда, еще неизвестно, как именно она будет работать.
Недавно Apple вступила в Консорциум беспроводной энергии, поддерживающий единый стандарт Qi — зарядку на расстоянии не более 4 см.
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