Мел Гибсон может снять продолжение «Отряда самоубийц»
16 февраля 2017 - 11:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Голливудская киностудия Warner Brosers предложила актеру, режиссеру и продюсеру Мелу Гибсону снять продолжение фантастического боевика «Отряд самоубийц» (Suicide Squad).
Стороны находятся в начальной фазе переговоров. Гибсон в настоящий момент знакомится с материалом и решает, готов ли он взяться за новый проект, пишет ТАСС со ссылкой на журнал The Hollywood Reporter.
Кассовые сборы «Отряда самоубийц» режиссера Дэвида Эйра в мире превысили $745 млн при бюджете $175 млн. Картина, в которой снимались такие звезды Голливуда, как Уилл Смит, Марго Робби, Джаред Лето и Виола Дэвис, повествует о злодеях, каждый из которых обладает уникальными навыками. Власти дают им шанс искупить вину, но не предупреждает заранее, что задание практически невыполнимо.
61-летний Мел Гибсон снялся в более чем полусотне картин. Мировую славу ему принесли роли в фильмах «Безумный Макс» (Mad Max,1979) и «Смертельное оружие» (Lethal Weapon, 1987). Он снял семь лент в качестве режиссера, включая «Храброе сердце» (Braveheart, 1995), «Страсти Христовы» (The Passion of the Christ, 2004) и «Апокалипсис» (Apocalypto, 2006). Гибсон завоевал более 20 престижных кинонаград, в том числе две кинопремии «Оскар» за «Храброе сердце» в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший фильм».
Последняя режиссерская работа Гибсона - военная драма «По соображениям совести» (Hacksaw Ridge) - выдвинута на премию «Оскар» в шести номинациях.
Самое значимое
Героями документального кино являются общественные и политические деятели армянского происхождения из разных стран, среди которых французский шансонье Шарль Азнавур и певица Рози Армен, скрипач Ара Маликян, популярный армянский музыкант Арто Тунчбояджан, летчик-испытатель Рубен Есаян
На выставке будут представлены 54 работы 19 художников, среди которых — Мартирос Сарьян, Вардгес Суренянц, Егише Тадевосян и Седрак Аракелян
Соответствующее решение принято 15-го декабря на заседании правительства Армении.
В сети появился новый тизер четвертого сезона британского телесериала «Шерлок». 15-секундное видео показывает Шерлока Холмса и доктора Ватсона, неподвижно сидящих в затопленной водой комнате.
Partner news
Последние новости
Игровая консоль Project Scorpio от Microsoft будет представлена уже в июне На сегодняшний день о консоли известно относительно немного. Производительность ее графической системы будет близка к 6 терафлопсам, что примерно сопоставимо с Radeon RX 480
Грузинские армяне: Посольство Азербайджана в Грузии провоцирует армяно-азербайджанский конфликт Армянская община Грузии заявляет, что представительство иностранного государства провоцирует местных жителей – грузинских азербайджанцев, на проведение различных протестных акций и агитаций на улицах города, перед посольствами других стран
WizzAir будет выполнять прямые рейсы из Кутаиси в Лондон за €37 Авиарейсы будут осуществляться из международного аэропорта Кутаиси в лондонский аэропорт Лутон дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям самолетами Airbus A320 и A321
Анаит Пилосян признана медсестрой года в Иране Медицинский работник Центра обучения и медицины «Аль-Захра» (ICU) иранской провинции Исфахан, медсестра армянского происхождения Анаит Пилосян признана Организацией системы ухода за больными Исфахана медсестрой 2016 года.