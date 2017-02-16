Тысячи людей соберутся на площади в Нью-Йорке, чтобы почтить память жертв Геноцида армян
16 февраля 2017 - 12:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Тысячи людей соберутся 23 апреля на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, чтобы почтить память невинных жертв в 102 годовщину Геноцида армян.
Наряду с Геноцидом армян, в апреле в Месяц осведомленности о геноциде почтут память жертв Холокоста, а также других геноцидов в современной истории, пишет The Armenian Weekly.
Мероприятие будет открытым, любой желающий может присоединиться и отдать дань памяти 1.5 млн невинных армян, убитых в 1915 году в Османской Империи.
С докладами выступят известные артисты, политики, ученые и гуманисты. Тема мероприятия в 2017 году - «Турция виновна в Геноциде: Отрицание неоспоримого является преступлением».
Ежегодно в разных уголках планеты, где есть армянская диаспора, тысячи людей выходят на улицы, чтобы почтить память невинных жертв Геноцида армян 1915 года в Османской Империи.
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