Тысячи людей соберутся на площади в Нью-Йорке, чтобы почтить память жертв Геноцида армян

PanARMENIAN.Net - Тысячи людей соберутся 23 апреля на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, чтобы почтить память невинных жертв в 102 годовщину Геноцида армян.

Наряду с Геноцидом армян, в апреле в Месяц осведомленности о геноциде почтут память жертв Холокоста, а также других геноцидов в современной истории, пишет The Armenian Weekly.

Мероприятие будет открытым, любой желающий может присоединиться и отдать дань памяти 1.5 млн невинных армян, убитых в 1915 году в Османской Империи.

С докладами выступят известные артисты, политики, ученые и гуманисты. Тема мероприятия в 2017 году - «Турция виновна в Геноциде: Отрицание неоспоримого является преступлением».

Ежегодно в разных уголках планеты, где есть армянская диаспора, тысячи людей выходят на улицы, чтобы почтить память невинных жертв Геноцида армян 1915 года в Османской Империи.