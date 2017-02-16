Найдено неизданное ранее эссе Черчилля о внеземной жизни

PanARMENIAN.Net - Американские ученые обнаружили ранее не публиковавшееся сочинение британского премьер-министра Уинстона Черчилля, посвященное существованию внеземной жизни, сообщает Nature.

11-страничная рукопись хранилась в архиве музея Черчилля в Фултоне, куда она попала из частной коллекции. Судя по всему, работа была написана в 1939 году и предназначалась для публикации в газете, однако так никогда и не была напечатана.

В эссе под названием «Одиноки ли мы во Вселенной?» политик во многом предвосхищает взгляды современной астробиологии, передает Интерфакс.

Он определяет способность «к размножению и приумножению» как главное свойство всего живого, пишет о принципиальном значении воды для зарождения жизни, а также описывает понятие, которое сейчас известно как «зона обитаемости» звезд.

Опираясь на принцип Коперника, Черчилль приходит к выводу, что Вселенная слишком велика, чтобы Земля оказалась уникальной. Таким образом, среди миллиардов планет наверняка должны найтись такие, на которых существуют все необходимые условия для зарождения жизни, заключает он.