Правительство Армении упростит процедуры на границе для въезжающих иностранцев

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян в ходе заседания правительства республики 16 февраля дал поручение относительно упрощения процесса предоставления въездной визы в Республику Армения иностранным гражданам.

«С целью стимулирования развития сферы туризма и устранения ненужных сложностей для туристов – в частности отмены заполнения ими визовой анкеты на пограничных пунктах пропуска, оплаты исключительно наличными взимаемой за выдачу въездных виз государственной пошлины – поручаю Полиции РА в недельный срок по итогам обсуждений с заинтересованными ведомствами представить на утверждение правительства РА проект решения. Он должен предусматривать отмену требования о заполнении прибывшими в Армению иностранными гражданами заявлений-анкет для получения визы на въезд в РА», – заявил Карапетян, передает Panorama.am.

Министру финансов Армении премьер поручил обсудить и представить соответствующее предложение относительно оплаты взимаемой за выдачу въездных виз государственной пошлины и без использования наличных денег.