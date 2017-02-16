Задержаны вторая подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына и ее приятель

PanARMENIAN.Net - В Малайзии в ночь на 16 февраля была задержана вторая подозреваемая в причастности к убийству сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама. Об этом объявила королевская полиция.

У нее обнаружили паспорт гражданки Индонезии. У первой задержанной был вьетнамский паспорт. Про обеих подозреваемых в полиции сообщили, что их удалось идентифицировать по записям камер слежения аэропорта Куала-Лумпура, где был убит Ким Чен Нам, пишут «Ведомости» со ссылкой на CNN.

Первая задержанная должна предстать перед судом 16 феварля.

Задержан также бойфренд второй подозреваемой, это гражданин Малайзии, утверждает телеканал ChannelNewsAsia со ссылкой на источник в полиции. Официально генеральный инспектор полиции Халид Абу Бакар заявил, что в момент задержания подозреваемая была одна. Следствие продолжает розыск еще нескольких подозреваемых-иностранцев.

Председатель разведывательного комитета Национальной ассамблеи Южной Кореи Ли Чхоль У заявил на брифинге, что брата Ким Чен Ына атаковали две женщины азиатской внешности. Полиция Малайзии пока обнародовала немного деталей об обстоятельствах гибели несостоявшегося наследника руководителей КНДР. Местные государственные СМИ сообщили вечером 15 февраля, что завершена судмедэкспертиза тела, но более ничего пока не известно.

Напавшим на Ким Чен Нама потребовалось не более пяти секунд, чтобы его отравить. Одна отравительница встала перед ним, пока он собирался пройти на стойку самостоятельной регистрации на рейс, и отвлекала его. Вторая быстро схватила его сзади, слегка придушив, и плавным движением применила яд. После этого Ким Чен Нам успел обратиться за помощью к сотрудникам аэропорта и сказать, что на него напали сзади. На тот момент он был на грани обморока. В медпункте у него случились судороги. Умер он в «скорой помощи» по пути в больницу.

Ким Чен Ын и Ким Чен Нам - сыновья покойного северокорейского диктатора Ким Чен Ира от разных матерей. Старший брат был ближе к своему дяде, которого считали вторым человеком в КНДР до тех пор, пока его не казнили по приказу Ким Чен Ына в 2013 году. Сам Ким Чен Нам неоднократно подчеркивал, что не заинтересован в наследовании поста главы государства.