Немецкие инвесторы наиболее заинтересованы в IT-сфере, транспорте и энергетике Армении

PanARMENIAN.Net - 15 февраля в Берлине прошел Германо-армянский экономический форум.

Его организаторами наряду с посольством Армении в Берлине выступили несколько предпринимательских объединений ФРГ, в том числе, Восточный комитет немецкой экономики.

Участники конференции обсуждали возможности расширения двухстороннего сотрудничества главным образом в трех областях - в сфере информационных технологий, на транспорте и при строительстве дорог, а также в энергетике и развитии энергосберегающих технологий.

Именно эти три сферы немецкие внешнеэкономические эксперты считают наиболее перспективными для потенциальных инвесторов из Германии. Консалтинговая фирма Germany Trade & Invest (GTAI) указывает, например, на долгосрочную, рассчитанную до 2036 года, стратегию Армении по удвоению выработки электроэнергии (с сегодняшних 8 до 16,5 миллиардов киловатт-часов в год), пишет Deutsche Welle.

Фирмы из ФРГ могли бы также поучаствовать в предстоящем тендере на строительство очередного участка автострады, пересекающей Армению с севера на юг. С неожиданной инициативой в сфере информационных технологий выступил на конференции представитель bitkom - объединения немецких компьютерных фирм. Такие предприятия, рассказал он, испытывают острую нехватку квалифицированных кадров, число вакансий перевалило за 50 тысяч, так что bitkom крайне заинтересован в привлечении на работу в Германию специалистов из любых стран, в том числе, армянских программистов, о талантах которых здесь наслышаны. При этом знание немецкого языка совсем не обязательно, добавил он, рабочий в этой сфере - английский.

Восточный комитет немецкой экономики положительно оценивает хозяйственное развитие Армении в последние годы. Председатель комитета Вольфганг Бюхеле обратил внимание на то примечательное обстоятельство, что в индексе Всемирного банка doing business Армения всего за пять лет поднялась на 20 ступеней - до 38-й позиции из 190 возможных.

Удовлетворен он и состоянием двусторонних торгово-экономических отношений: экспорт из Германии в 2015 году возрос на 18 процентов, импорт из Армении - на 30 процентов. Снижение в 2016 году было незначительным, куда меньшим, чем в торговле с некоторыми другими странами Восточной Европы, в частности, с Россией.

Есть, разумеется, и проблемы. Эксперты GTAI относят к изъянам армянского народного хозяйства олигархические структуры, некоторые монополизированные секторы экономики, отсутствие независимого правосудия, непрозрачность таможенных и налоговых ведомств, а также процветающую коррупцию. Потенциальные риски они видят также в напряженных отношениях Армении с ее соседями - Азербайджаном и Турцией.

Но даже преодоление пусть в далеком, но обозримом будущем всех этих проблем не выведет Армению, скажем, в десятку важнейших торговых партнеров Германии. Сейчас она занимает в структуре немецкого импорта 97-е место, а из 231 страны, закупающей товары в ФРГ, - 113-е. Повышенный интерес немецких деловых кругов к маленькой Армении объясняется не перспективностью ее внутреннего рынка, а другими причинами.

Армения, как и другие страны-участницы программы ЕС «Восточное партнерство», готовилась подписать с Евросоюзом соглашение об ассоциации. Текст документа уже был выработан и согласован. Но до подписания дело так и не дошло. После известных событий на Украине Ереван решил не рисковать, в январе 2015 года Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

В кулуарах форума министр транспорта, связи и информационных технологий РА Ваан Мартиросян заявил, что ЕАЭС предоставляет Армении дополнительные возможности, емкий рынок для армянских товаров.

«Беспошлинный ввоз и вывоз товаров, - пояснил министр, - открывает для маленькой Армении с трехмиллионным населением рынок в 150 миллионов потребителей». Но, подчеркнул Мартиросян, Армения параллельно развивает отношение и с Евросоюзом, членство в ЕАЭС этому не помеха.

Украину Евросоюз в свое время поставил перед выбором: либо ассоциация с ЕС, либо Таможенный союз с Россией. В случае с Арменией такую ошибку Брюссель, судя по всему, решил не повторять.

Так смотрит на вещи и Вольфганг Бюхеле. Он не считает, что Армения сделала выбор в пользу ЕАЭС, пожертвовав ассоциацией с ЕС, и что одно другому противоречит. По его словам, Армения вполне может подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Переговоры между Ереваном и Брюсселем на этот счет уже ведутся. И если они закончатся удачно, то Армения, по словам Бюхеле, может стать своего рода мостом между ЕАЭС и ЕС. Он добавил, что Армения может стать не только мостом между ЕС и ЕАЭС, но и своего рода лабораторией для проверки в полевых условиях механизмов взаимодействия обоих союзов.