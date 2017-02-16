Айвазовский вошел в топ-10 самых дорогих русских художников

PanARMENIAN.Net - Полотно Ивана Айвазовского «Вид Константинополя и Босфорского залива», написанное выдающимся маринистом в 1856 году, включено в десятку самых дорогих картин русских художников в последние пять лет по версии издания The Art Newspaper.

Издание представило список картин русских живописцев, проданных на аукционах в период с 2012 по 2016 годы за наибольшую сумму. Полотно Айвазовского было продано 24 апреля 2012 года на аукционе Sothebys за 5.2 миллиона долларов, передает Sputnik-Армения.

Самой дорогой признана картина Василия Кандинского «Негнущееся и согнутое», проданная на аукционе за 23 миллиона долларов.

Иван Константиинович Айвазоовский — русский художник-маринист армянского происхождения, баталист, коллекционер и меценат. Живописец Главного Морского штаба, академик и почетный член Императорской Академии художеств, почетный член Академий художеств в Амстердаме, Риме Париже, Флоренции и Штутгарте.

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