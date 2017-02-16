Армения и Грузия выберут подрядчика для строительства новой ЛЭП
16 февраля 2017 - 12:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Семь зарубежных компаний решили принять участие в международном аукционе по строительству новой линии электропередач, которая соединит Армению и Грузию.
Проект новой ЛЭП предусматривает не только воздушные кабельные линии, но и несколько подстанций. Начать строительство линий планируется в 2017 году.
В Минэнерго Армении отметили, что на первом этапе проект необходимо профинансировать на 188 млн евро. На эти цели выделены гранты и взят кредит. Все имеющиеся у них тендерные предложения страны-заказчики решили разделить на два аукциона.
В первом аукционе примут участие компании, заинтересованные в строительстве подстанций и трансформаторной ПС постоянного тока, передает pronedra.ru.
Свои предложения Армении и Грузии уже направили компании из Китая и Германии. Второй аукцион, посвящённый линиям электропередач, привлёк Индию, Испанию, Хорватию и Россию. Данный проект позволит увеличить пропускную мощность с 200 МВт до 1050 МВт.
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