Игровая консоль Project Scorpio от Microsoft будет представлена уже в июне

PanARMENIAN.Net - Следующая игровая консоль корпорации Microsoft известна под кодовым названием Project Scorpio. Согласно официальному анонсу, рабочий вариант Project Scorpio будет представлен уже в июне.

Произойдет это 11 июня 2017 года в ходе презентации Microsoft на выставке Е3 2017, пишет Hi-News.ru.

На сегодняшний день о консоли известно относительно немного. Производительность ее графической системы будет близка к 6 терафлопсам, что примерно сопоставимо с Radeon RX 480. Scorpio, если верить руководителю подразделения Xbox Филу Спенсеру, будет самой мощной приставкой на рынке, примерно в два раза уделывая PS4 Pro в части графической мощности. Консоль также будет оснащена высокопроизводительной оперативной памятью и навсегда избавится от бутылочного горлышка в лице ESRAM, которое использовалось в Xbox One. Приставка совершенно точно будет выдавать 4К-картинку без всяких ухищрений (напомним, что PS4 Pro прибегает к так называемому «шахматному рендерингу» 4К-изображения). Обратная совместимость с играми для Xbox One сохранится.

Любопытной деталью является поддержка будущей консолью игр для виртуальной реальностью. Правда, пока не совсем понятно, какие именно VR-шлемы можно будет подключить к Scorpio.

Впервые о консоли заговорили в начале 2016 года, когда из многочисленных утечек стало понятно, что редмондская компания планирует дать достойный отпор Sony с ее улучшенной моделью приставки PlayStation 4. Руководитель подразделения Xbox Фил Спенсер в ходе выставки Е3 2016 анонсировал, что работа над новой консолью действительно ведется, но подробностей раскрывать не стал.