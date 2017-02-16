Левон Тер-Петросян возглавит список альянса АНК-НПА на парламентских выборах в Армении

PanARMENIAN.Net - Пропорциональный список альянса оппозиционной партии «Армянский национальный конгресс» (АНК) и Народной партии Армении (НПА) на предстоящих 2 апреля 2017 года выборах в Национальное Собрание РА возглавит лидер АНК, первый президент Армении Левон Тер-Петросян. Об этом 16 февраля на встрече с журналистами заявил руководитель парламентской фракции АНК Левон Зурабян.

На втором месте в списке – лидер Народной партии Армении Степан Демирчян, на 3-м – Левон Зурабян, затем следуют Зоя Тадевосян, Арам Манукян, Гагик Джангирян, Ваагн Хачатрян, Лида Меликян, Давид Матевосян, Степан Минасян.

В пропорциональный список альянса вошли также Мясник Малхасян, Владимир Карапетян, Арман Мусинян. В окружном списке альянса АНК-НПА – 133 кандидата.

Левон Зурабян сообщил также, что после 15:00 (по ереванскому времени) они представят документы в ЦИК РА. Руководителем предвыборного штаба альянса АНК-НПА будет Левон Зурабян, а секретарь правления НПА Степан Минасян будет представителем Народной партии Армении в совместном штабе.

Президент Армении Серж Саргсян 29 декабря 2016 года подписал указ о назначении выборов в Национальное Собрание (парламент) республики на 2 апреля 2017 года. Центральная избирательная комиссия Армении на заседании 9 января 2017г. утвердила график основных мероприятий по подготовке к выборам в НС. Согласно графику, предвыборная кампания начнется 5 марта, завершится 31 марта. Голосование начнется 2 апреля в 08:00 (по ереванскому времени), завершится в 20:00. Предварительные итоги голосования будут подведены и обнародованы 3 апреля до 20:00. Это будут первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года: Армения совершит переход к парламентской модели правления.