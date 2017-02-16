Во внутренних паспортах граждан РФ не будут ставить штампы о въезде в Армению
16 февраля 2017 - 14:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Внутренние паспорта иностранцев в Армении будут считаться документом, удостоверяющим личность, и в них не будут ставиться штампы или любые другие обозначения, так как в результате них внутренние паспорта потеряют свою юридическую силу в этих странах. Об этом на заседании правительства РА заявила министр юстиции Арпине Ованнисян.
По ее словам, согласно изменениям в законе, иностранные граждане смогут въехать в Армению по внутренним паспортам, что способствует развитию туризма.
«Это решение будет относится и к гражданам РФ. В паспортах граждан тех стран, с которыми у Армении есть или будут соглашения о въезде по внутренним паспортам, а в настоящее время есть с Россией, не будет ставиться никаких отметок о въезде, чтобы эти паспорта не утратили силу», - сказала Ованнисян.
Между Россией и Арменией действует безвизовый режим, однако для въезда в Армению россиянам нужен был загранпаспорт. Теперь россияне смогут посещать Армению по внутренним общегражданским паспортам.
В 2015 году Армению посетили 1.2 млн иностранных туристов, из которых около 500 тысяч - россияне.
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