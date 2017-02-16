Конституционный суд Германии оставил в силе закон о признании Геноцида армян

PanARMENIAN.Net - Конституционный суд Германии отклонил иск турка Рамазана Акбаша о признании недействительным закона о признании Геноцида армян. В соответствии с решением суда, в иске не представлено доказательств того, что закон, принятый Бундестагом, противоречит правовым нормам, передает Sputnik-Армения со ссылкой на Bir Gun.

Акбаш намерен оспорить решение Конституционного суда Германии в Европейском суде по правам человека.

2 июня немецкий Бундестаг признал Геноцид армян 1915 года в Османской империи и официально осудил эти действия. «Против» резолюции проголосовал лишь один депутат Бундестага, ещe один воздержался. Пункт повестки дня назывался: «В память Геноцида армян и других христианских меньшинств в Османской империи 101 год назад». В резолюции указывается о признании правительством Германии своей части ответственности за исторические события, а также признания трагических событий 1915 года – депортации и убийства армян – Геноцидом.

Резолюция бундестага послужила причиной обострения отношений между ФРГ и Турцией. В знак протеста Анкара отозвала своего посла из Берлина. Позже правительство Германии вступило с разъяснениями, согласно которым резолюция бундестага не является «юридически обязательной».