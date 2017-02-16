Ливанский армянин покорил высочайшую точку Западного полушария
16 февраля 2017 - 14:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский альпинист из Ливана Аветис Калпаклян покорил вершину аргентинской горы Аконкагуа высотой 6962 метра. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
В 2016 году ливанский армянин Аветис Калпаклян поднялся на самую высокую гору Северной Америки – Мак-Кинли ( 6 190 м) и высшую точку Альп и Европы (без учета кавказских пиков) – гору Монблан (4 809 м).
Альпинист выложил фотографию, на которой стоит на вершине горы с армянским флагом в руках. «Я здесь, на вершине Аконкагуа, спустя пять лет… Этот длинный подъем с высоты 5960 метров, от «берлинского лагеря» начался с 6 утра. Прежде чем добраться до вершины, мы 10 часов провели под обильным снегом», — написал Калпаклян.
Он отметил, что на обратном пути альпинисты заблудились и до лагеря им пришлось добираться четыре часа. Аветис Калпаклян уже успел покорить пик Мак-Кинли в Северной Америке (6190 м), Аконкагуа в Южной Америке (6962 м), Килиманджаро в Африке (5895 м), Эльбрус (5642 м) и Монблан (4810) в Европе, Джая в Австралии и Океании (4884 м).
Ранее сообщалось, что армянская альпинистка Люба Балян 14 февраля поднялась на вершину Килиманджаро рекордными темпами. Об этом сообщил вице-президент Федерации альпинизма и горного туризма Сурен Даниелян.
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