Близ армяно-грузинской границы произошло землетрясение магнитудой 2.5

PanARMENIAN.Net - Землетрясение магнитудой 2.5 произошло 16 февраля днем близ армяно-грузинской границы. Об этом сообщает МЧС Армении со ссылкой на данный Службы сейсмической защиты.

Толчки зафиксированы 16 февраля в 13:36 по местному времени (09:36 по Гринвичу) в 10-ти километрах к северо-востоку от грузинского города Бавра в приграничной с Арменией зоне.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, сила в эпицентре составила 3 балла.

На территории Армении толчки не ощущались.