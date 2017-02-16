Близ армяно-грузинской границы произошло землетрясение магнитудой 2.5
16 февраля 2017 - 15:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Землетрясение магнитудой 2.5 произошло 16 февраля днем близ армяно-грузинской границы. Об этом сообщает МЧС Армении со ссылкой на данный Службы сейсмической защиты.
Толчки зафиксированы 16 февраля в 13:36 по местному времени (09:36 по Гринвичу) в 10-ти километрах к северо-востоку от грузинского города Бавра в приграничной с Арменией зоне.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, сила в эпицентре составила 3 балла.
На территории Армении толчки не ощущались.
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Премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании правительства 16 февраля объявил о начале программы «Чистая Армения».
«В нашей стране это первый случай, когда заснят детеныш, что является доказательством той работы, которую проводит на юге Армении министерство экологии РА, сотрудники охраняемых природных территорий и международные организации», - говорится в сообщении
«Однозначно, что поток политических, общественных деятелей, представителей культуры, журналистов, туристов в Нагорный Карабах не остановится, а приумножится»,- отметил Балаян
Защитник прав человека Армении Арман Татоян 1 февраля принял ряд военнослужащих и членов их семей, сообщает аппарат омбудсмена Армении.
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