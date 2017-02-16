В монастырском комплексе Ахпат откроется музей Саят-Новы

PanARMENIAN.Net - Музей Саят-Новы откроется в монастырском комплексе Ахпат на севере Армении. Об этом 16 февраля заявил журналистам министр культуры Армении Армен Амирян.

По его словам, Минкульт в 2017 году планирует реализовать 17 инвестиционных программ, в том числе, строительство нового музея.

«В процессе работы над запланированными программами возникают новые идеи, к примеру, 15 февраля появилось новое предложение – открыть и построить музей Саят-Новы в Ахпате (Лорийская область на севере Армении - ред.)», - сказал Амирян.

При этом он затруднился назвать общую сумму инвестпроектов, подчеркнув, что по некоторым программам все еще ведутся расчеты, но по тем, которые уже подсчитаны, планируется вложить более $3 млн, передает «Новости-Армения».

Основанный в X веке Монастырский комплекс Ахпат включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Во второй половине XVIII века в монастыре несколько лет жил великий армянский поэт Саят-Нова.

Саят-Нова (Арутюн Саядян, 1712-1795) – мастер-ашуг, использовал при записи своих произведений все известные ему азбуки. В вопросах терминов он позволял себе вольности, которые были понятны современникам Саят-Новы, но стали загадкой для потомков, так как были выдуманы самим мастером.

Центральное место в творчестве Саят-Новы занимала социальная и любовная лирика, сыгравшая большую роль в развитии поэтики армянского стиха. Поэт и переводчик Валерий Брюсов отмечал, что его произведения «исполнены ассонансов, аллитераций, повторных и внутренних рифм, он один из высших мастеров «звукописи», каких знала мировая поэзия».