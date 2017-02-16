Колин Ферт, Хью Грант, Кира Найтли снимутся в продолжении «Реальной любви»

PanARMENIAN.Net - Режиссер и сценарист романтической комедии «Реальная любовь» (Love Actually), вышедшей на экраны в 2003 году, Ричард Кертис объявил о намерении рассказать зрителям, что произошло с героями его фильма 14 лет спустя. Создатель картины обещает показать воссоединение персонажей уже совсем скоро.

«Я никогда не мечтал о сиквеле «Реальной любви», но вдруг подумал, что было бы интересно сделать 10-минутный скетч, рассказывающий о том, что происходит в жизни героев сейчас»,– поделился планами Кертис.

Он сообщил, что большинство актеров, снимавшихся в оригинальном фильме, поддержали его и готовы предаться ностальгии.

Проект будет реализован в благотворительны х целях – в поддержку деятельности организации Comic Relief, основанной Ричардом Кертисом, передаетSpletnik.ru.

Продолжение киноистории «Реальная любовь» зрители смогут увидеть в рамках Дня красного носа (Red Nose Day) на канале BBC 24 марта.