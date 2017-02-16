«Теорию большого взрыва» продлят еще на 2 сезона

PanARMENIAN.Net - Популярный американский сериал «Теория большого взрыва», который демонстрируется на телеканале CBS, продлят еще на два сезона.

Ранее сообщалось, что, возможно, проект закроют, так как срок контрактов актеров ситкома подходит к концу, а создатели сериала не могут договориться о продлении договоров.

Создателям сериала все же удалось достигнуть договоренности с актерами Джимом Парсонсом, Джонни Галэки, Кейли Куоко, Саймоном Хелбергом и Куналом Найяром, контракты с которыми истекают в марте 2017 года, чтобы они продолжили работу на прежних условиях. По данным прессы, каждый из них получает около 1 млн долларов за эпизод. Договоры, как и раньше, будут подписаны сроком на два года, пишет NEWSru со ссылкой на Deadline.

Как сообщает TVLine, переговоры по поводу работы над 11-м сезоном также близятся к завершению.

Летом 2016 года президент телеканала CBS Entertaiment Гленн Геллер был уверен, что проблем с новыми контрактами не будет. Однако в январе 2017-го он признал, что договориться с актерами не так просто.

В 2014 году Джим Парсонс, Кейли Куоко и Джонни Галэки добились повышения гонораров до 1 млн долларов за каждый получасовой эпизод шоу. Прибавку к зарплате также обеспечили себе Мелисса Рауш и Маим Бялик. Но, как писала пресса, звезды сериала ждали очередного повышения зарплаты.

В январе зрителям был показан последний из отснятых эпизодов 10-го сезона. Сообщалось, что актеры отказываются возвращаться на съемочную площадку до заключения новых контрактов.

Исполнительный продюсер сериала Стив Моларо до этого не исключал, что 10-й сезон может стать последним, но в то же время признавал, что логично завершить историю отснятыми сериями не получится.

Премьера ситкома «Теория большого взрыва» состоялась 24 сентября 2007 года. В сериале рассказывается о жизни двух молодых физиков (Шелдон Купер и Леонард Хофстедтер), об их соседке по лестничной площадке - официантке и начинающей актрисе Пенни, а также об их друзьях - астрофизике Раджеше Кутраппали и инженере Говарде Воловице. Действие сериала происходит в американском городе Пасадина (штат Калифорния).