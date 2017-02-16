Блок «Выход» обнародовал свой пропорциональный предвыборный список
16 февраля 2017 - 18:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Блок «Выход» 16 февраля обнародовал свой пропорциональный предвыборный список для предстоящих парламентских выборов Армении.
Члены трех партий блока выбрали главой блока лидера партии «Светлая Армения» Эдмона Марукяна. За ним следуют Арам Саркисян, Никол Пашинян, Мане Тандилян, Сасун Микаелян, Артак Зейланян, Лена Назарян, Айк Конджорян, Араик Арутюнян, Хачатур Симонян.
Блок «Выход» создан из партий «Светлая Армения» (председатель партии Эдмон Марукян), «Республика» (лидер Арам Саркисян) и «Гражданский договор» (член правления, депутат Никол Пашинян).
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Согласно Центральной избирательной комиссии РА, партии и блоки могут представить необходимые для этого документы до 16 февраля
«МИД Армении предпринимает соответствующие меры», - сказал пресс-секретарь МИД Тигран Балаян
В аэропорту иранского лидера встретил президент Армении Серж Саргсян.
Предвыборный список «Армянского национального конгресса» на предстоящих парламентских выборах 2017 года возглавит первый президент, лидер партии Левон Тер-Петросян. Об этом заявил на брифинге в парламенте Армении руководитель фракции «Армянский национальный конгресс» Левон Зурабян.
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