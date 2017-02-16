Иран ответил на заявления Трампа по ядерному оружию
16 февраля 2017 - 17:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Ядерному оружию не место в военной доктрине Ирана. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми в ответ на обещание американских властей ввести новые санкции в отношении Тегерана.
Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что намерен разработать новые меры против Ирана, чтобы не позволить Тегерану получить ядерное оружие.
«Подобные утверждения звучат в тот момент, когда МАГАТЭ в своих отчетах несколько раз подчеркивала мирный характер ядерной программы Ирана, что неоднократно подтверждалось и другими странами», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД ИРИ. Заявления американских властей МИД Ирана назвал пустыми, передает РИА Новости.
«Еще раз повторяем, что ядерному оружию, в соответствии с религиозными принципами и указанием руководства страны, не было и не будет места в военной доктрине Ирана», — сообщил Касеми.
Новые санкции в отношении Ирана были приняты США в начале февраля 2017 года, в список были добавлены 13 физических лиц — граждане Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана — и 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ. Санкции касаются иранской программы создания баллистических ракет и поддержки ливанской шиитской группировки «Хезболлах», которую Вашингтон считает террористической.
Иран и «шестерка» международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
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