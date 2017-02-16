«Процветающая Армения», «Альянс» и «Аракелутюн» подписали меморандум о сотрудничестве в составе блока Царукяна
16 февраля 2017 - 17:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Партии «Процветающая Армения», «Альянс» и «Аракелутюн» (Миссия) 16 февраля подписали Меморандум о сотрудничестве в составе «Блока Царукян». Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Гагика Царукяна Ивета Тоноян.
Она отметила, что в состав «Блока Царукян» вошли также представители нескольких партий, кроме того, они будут выдвинуты по рейтинговому порядку на разных избирательных участках.
Ранее стало известно, что «Блок Царукян» 16 февраля обнародовал первую десятку своего пропорционального предвыборного списка, который возглавляет глава партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян.
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Согласно Центральной избирательной комиссии РА, партии и блоки могут представить необходимые для этого документы до 16 февраля
«МИД Армении предпринимает соответствующие меры», - сказал пресс-секретарь МИД Тигран Балаян
В аэропорту иранского лидера встретил президент Армении Серж Саргсян.
Предвыборный список «Армянского национального конгресса» на предстоящих парламентских выборах 2017 года возглавит первый президент, лидер партии Левон Тер-Петросян. Об этом заявил на брифинге в парламенте Армении руководитель фракции «Армянский национальный конгресс» Левон Зурабян.
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