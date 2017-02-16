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«Процветающая Армения», «Альянс» и «Аракелутюн» подписали меморандум о сотрудничестве в составе блока Царукяна

«Процветающая Армения», «Альянс» и «Аракелутюн» подписали меморандум о сотрудничестве в составе блока Царукяна
16 февраля 2017 - 17:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Партии «Процветающая Армения», «Альянс» и «Аракелутюн» (Миссия) 16 февраля подписали Меморандум о сотрудничестве в составе «Блока Царукян». Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Гагика Царукяна Ивета Тоноян.

Она отметила, что в состав «Блока Царукян» вошли также представители нескольких партий, кроме того, они будут выдвинуты по рейтинговому порядку на разных избирательных участках.

Ранее стало известно, что «Блок Царукян» 16 февраля обнародовал первую десятку своего пропорционального предвыборного списка, который возглавляет глава партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян.

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