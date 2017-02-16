Террористы обстреляли жилой квартал Алеппо: Есть жертвы
16 февраля 2017 - 18:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Члены вооруженных бандформирований 16 февраля подвергли ракетному обстрелу жилой квартал Эль-Хамдания на юго-западе сирийского Алеппо. В результате артобстрела погибли 3 человека, передает РИА Новости со ссылкой на источник в ополчении города.
«Квартал Эль-Хамдания подвергся ракетному обстрелу со стороны террористов. Погибли как минимум три человека, есть раненые. Армия оцепила квартал и попросила граждан ограничить (свои) перемещения по городу», — сообщили в ополчении.
Собеседник уточнил, что среди погибших есть ребенок приблизительно 15 лет. По его данным, пострадали восемь человек.
Алеппо, который до начала гражданского конфликта в Сирии традиционно рассматривался как экономическая столица страны, был полностью очищен от вооруженных бандформирований лишь в декабре 2016 года. В настоящее время он находится под полным контролем правительственных сил.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Последние новости
Армения в рейтинге экономической свободы 2017 года поднялась на рекордную 21 позицию Таким образом, республика вошла в группу «в основном свободных» стран. Армения поднялась сразу на 21 позицию по сравнению с рейтингом 2016 года, в результате чего республике удалось из категории «относительно свободных» стран перейти в категорию «в основном свободные»
«Процветающая Армения», «Альянс» и «Аракелутюн» подписали меморандум о сотрудничестве в составе блока Царукяна В состав «Блока Царукян» вошли также представители нескольких партий, кроме того, они будут выдвинуты по рейтинговому порядку на разных избирательных участках.
Иран ответил на заявления Трампа по ядерному оружию Ядерному оружию не место в военной доктрине Ирана. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми в ответ на обещание американских властей ввести новые санкции в отношении Тегерана.
Блок «Выход» обнародовал свой пропорциональный предвыборный список Члены трех партий блока выбрали главой блока лидера партии «Светлая Армения» Эдмона Марукяна