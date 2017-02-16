Террористы обстреляли жилой квартал Алеппо: Есть жертвы

PanARMENIAN.Net - Члены вооруженных бандформирований 16 февраля подвергли ракетному обстрелу жилой квартал Эль-Хамдания на юго-западе сирийского Алеппо. В результате артобстрела погибли 3 человека, передает РИА Новости со ссылкой на источник в ополчении города.

«Квартал Эль-Хамдания подвергся ракетному обстрелу со стороны террористов. Погибли как минимум три человека, есть раненые. Армия оцепила квартал и попросила граждан ограничить (свои) перемещения по городу», — сообщили в ополчении.

Собеседник уточнил, что среди погибших есть ребенок приблизительно 15 лет. По его данным, пострадали восемь человек.

Алеппо, который до начала гражданского конфликта в Сирии традиционно рассматривался как экономическая столица страны, был полностью очищен от вооруженных бандформирований лишь в декабре 2016 года. В настоящее время он находится под полным контролем правительственных сил.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований.