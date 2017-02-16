При взрыве в Багдаде погибли 16 человек

PanARMENIAN.Net - Число погибших при взрыве на юге Багдада возросло до 16 человек, еще не менее 25 получили ранения. Об этом сообщил источник в МВД Ирака.

Ранее сообщалось о восьми жертвах и 40 раненых.

Заминированный автомобиль взорвался в районе Баяа. Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял, однако за большинством терактов в Ираке стоит группировка ИГ, передает РИА Новости.