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При взрыве в Багдаде погибли 16 человек

При взрыве в Багдаде погибли 16 человек
16 февраля 2017 - 19:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Число погибших при взрыве на юге Багдада возросло до 16 человек, еще не менее 25 получили ранения. Об этом сообщил источник в МВД Ирака.

Ранее сообщалось о восьми жертвах и 40 раненых.

Заминированный автомобиль взорвался в районе Баяа. Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял, однако за большинством терактов в Ираке стоит группировка ИГ, передает РИА Новости.

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Ria.ru: Число погибших при взрыве в Багдаде возросло до 16
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