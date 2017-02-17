Российские артиллеристы проводят сборы в Армении
17 февраля 2017 - 11:20 AMT
PanARMENIAN.Net - На российской военной базе в Армении начался лагерный сбор артиллерии. Подразделения были подняты по тревоге и совершили 100-километрового марша в сложных метеорологических условиях на высокогорный полигон Алагяз (2 тысяч м над уровнем моря). Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
В сборе принимают участие более 300 военнослужащих, задействовано около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе самоходные гаубицы «Гвоздика», минометы «Поднос», реактивные системы залпового огня «Град», противотанковые ракетные комплексы «Конкурс».
Особенность подготовки артиллеристов в высокогорье заключается в необходимости внесения поправок для стрельбы при резком изменении температуры режимов, разреженности воздуха и превышении цели над огневой позицией.
В завершение лагерного сбора артиллеристам предстоит выполнить боевые стрельбы разными типами боеприпасов полупрямой и прямой наводкой.
В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.
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