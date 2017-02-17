Курдский политик обвинил Турцию в убийстве мирных жителей Сирии
17 февраля 2017 - 11:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Жертвами турецких бомбардировок в сирийском городе Эль-Баб стали 24 мирных жителя. Об этом сообщил представитель курдской оппозиционной партии «Сирийский демократический совет» Рейзан Хеду.
«За сутки от турецкой авиации и артиллерии в Эль-Баб погибли 24 мирных жителя, включая 11 детей»,- сказал Хеду, передает РИА Новости.
Политик отметил, что уже удалось восстановить личности погибших, а так же есть опасения, что количество жертв может возрасти.
Генштаб Турции заявил ранее, что боевики сирийской вооруженной оппозиции и турецкие военнослужащие контролируют большую часть пограничного города. Ожесточенные бои с террористами из группировки «Исламское государство» (ИГ) продолжаются на улицах Эль-Баб.
Сирийская армия и союзные ей силы 11 февраля уничтожили крупнейший форпост ИГ к востоку от Эль-Баб и вернули контроль над поселением Тадеф и окрестными деревнями.
Таким образом правительственные войска Сирии отрезали пути отступления террористов в сторону города Ракка и вышли, согласно заявлению минобороны РФ, на согласованную с Турцией линию разграничения со «Свободной сирийской армией».
В настоящее время боевики отрядов ССА и ряда радикальных группировок совместно с ограниченным контингентом турецкой армии штурмуют Эль-Баб с севера и северо-запада. Сирийская армия при поддержке отрядов народного ополчения закрепилась в полутора километрах к востоку и юго-востоку от города.
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